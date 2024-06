Documentos comprovam que Alexandre Correa abriu contas bancárias na Inglaterra

Genteee, o portal do meu queridíssimo amigo Leo Dias teve acesso, em primeira mão, aos documentos que comprovam que Claudia Helena e o ex-marido de Ana Hickmann, abriram sim contas bancárias na Inglaterra, em novembro de 2020. O valor total que foi depositado nessas contas foi de quase R$950 milhões.

Os documentos confirmam que foram abertas duas contas separadas para os dois no banco Barclays Bank, em Londres, dia 5 de novembro de 2020.

De acordo com as informações da Folha no final de maio, o DEIC investiga os depósitos nas duas contas, desde sua criação:

“O caso é investigado por inquérito policial na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do DEIC. O conteúdo dos documentos apresentados é analisado e a autoridade policial aguarda a chegada de outros laudos periciais já requisitados para conclusão do caso”.

Alexandre nega que foi ele e Claudia que abriu as contas e diz: “Se eu tivesse todo esse dinheiro na conta, eu estaria passando esse sofrimento todo?”.

A ex-modelo conseguiu provar, por meio de investigações contratada por ela, que Claudia Helena foi responsável por falsificar assinaturas 48 vezes só para roubar a apresentadora.

O documento, também recebido com exclusividade pelo portal LeoDias, informou que Correa tinha conhecimento do crime, por ter assinado os mesmos documentos que Claudia.