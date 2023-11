Do que morreu a jornalista grávida da TV Canção Nova?

A jornalista, Elaine Santos, faleceu nesta terça-feira (21), aos 38 anos de idade. O bebê não resistiu

A internet ficou consternada com o fato da morte de Elaine Santos, de 38 anos, que faleceu nesta terça (21) e estava grávida de 23 semanas do seu segundo filho. A causa da morte gerou diversas polêmicas e os boatos se espalharam na web, até que um comunicado oficial da TV Canção Nova informou que ela faleceu de insuficiência respiratória.

Elaine foi internada na segunda-feira, 20, e seu quadro de saúde se agravou rapidamente e ela não resistiu. O bebê que ela estava também faleceu antes do nascimento.

“Hoje Elaine completou o bom combate e deixou uma lacuna imensa em nossas vidas e em nossa redação. Há 15 anos ela exercia sua profissão de jornalista na Canção Nova e, com muito comprometimento e sempre com um sorriso no rosto cativou a todos que conviveram com ela”, informou a TV Canção Nova.