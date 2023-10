DJ responsável por remix da música de Luíza Sonza se surpreendeu com repercussão depois do vídeo de Chico Veiga com uma loira

Influenciador foi flagrado em clima de romance tendo com trilha remix de ‘Chico’, música que a cantora fez em sua homenagem durante uma festa no Rio.

Meus amores, vocês se lembram da nota que eu lancei sobre o Chico Moedas ter sido flagrado em uma festa, em clima de romance com uma loira ao som de um mashup (mistura de duas ou mais canções) de “Chico”, música que Sonza escreveu para o seu então namorado, e “Hoje Eu Quero Trair Minha Namorada”, de Mc Ricardo.

Pois bem, o Dj Lup é o autor deste maravilhoso mashup ficou chocado com a repercussão da música após o vídeo do flagra do influenciador viralizar na web. Ele nem sequer imaginou que sua criação seria trilha sonora para os beijos de Chico na noite desta quinta-feira (12).

“Eu tive essa ideia junto com uma amiga quando a gente ouviu um DJ tocando só a música do Chico em uma festa. No dia seguinte eu fiz um remix ao vivo, juntando as duas músicas, em uma festa em Ribeirão Preto. Vários DJs começaram a baixar a minha versão e tocar em outros eventos. Ontem foi um desses casos, quando a Bruna Lennon e a Cix tocaram essa minha versão.”

“Eu, no caso, nem estava na festa. Estava tocando em outro evento e nunca imaginei que essa música ia chegar nele.”

A grande responsável que registrou os beijos de Chico foi a DJ Cecília Papi, também conhecida como Cix e ela contou como tudo aconteceu:

“Uma amiga estava tocando e tem este mashup que outro amigo nosso fez. Eu mandei mensagem para ela falando: ‘Toca aquela versão que vou filmar’.”

“Ele pareceu não se importar muito. Ou pelo menos fingiu que não estava se importando.”