Divo Rafa Uccman chama look de Gkay de Hinodê e ela rebate

Rafa Uccman fez uma comparação no mínimo nada convencional ao look de Gkay. Ela associou o look da amiga a marca Hinodê.

Rafa Uccman gonga o look que Gkay usou para entrevista com o jornalista Leo Dias. Esses dois juntos são pura diversão! Gkay está famosíssima e isso não é novidade para ninguém. Depois de sua Farofa, festa que bombardeou as redes sociais de fotos, vídeos e uma galera que ferveu como se não houvesse amanhã!

Com toda esta repercussão, Gkay está numa maratona de entrevistas, presenças vips e bate-papos em podcast variados. Mas pra encontrar Leo Dias tem que se arrumar né amiga? E foi o que ela fez. Colocou seu look poderoso da marca de Marina Ruy Barbosa, a Shop Ginger, uma lace babado pra jogar as madeixas na cara das inimigas e registrou tudo em seus stories.

O que ela não contava era que Rafa Uccman, ácida, rápida e espirituosa, comparou sua produção aos looks das representantes da marca Hinodê. Logo Gkay rebateu: “Gonga a Marina Ruy Barbosa então… fala que o look dela é da representante da Hinodê!” E Uccman perguntou: “É da Marina Ruy Barbosa?” e a humorista confirma. Na sequência Rafa solta: “É lindos este vestido!” Queria uma tarde com estes dois! Faria minha reposição de serotonina total, travaria meu maxilar de rir! Beijinhos!