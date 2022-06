Jack e Rose estão de volta? Disney confirma lançamento de Titanic para 2023

O filme será lançado em comemoração ao seu 25º aniversário

Não basta ser um dos filmes mais assistidos do mundo, tem que ser assediado como Titanic é (e sempre será). A Disney comunicou que um novo filme do maior navio do mundo vai chegar às telinhas em 2023 em comemoração ao aniversário de 15 anos do longa.

É OFICIAL! A Disney confirmou o retorno de 'Titanic' aos cinemas brasileiros em 2023 em comemoração ao seu 25° aniversário.



O clássico, que parou o mundo em 1997/1998, volta em versão remasterizada em 3D 4K HDR para arrecadar mais alguns milhões.pic.twitter.com/In3qMQhMzS — PAN (@forumpandlr) June 28, 2022

Pensa que acabou? Nada disso, hoje tirei o dia para deixar os fãs de cinema atordoados e ansiosos com o lançamento desse ícone. A nova versão será remasterizada em 3D 4K HDR.

O filme original foi lançado em 1997/1998 e agora chega com uma carinha nova para arrecadar mais alguns milhões. Eu não perco esse lançamento nem que a vaca tussa, então o meu dinheiro essa produção já tem sim!