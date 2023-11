Discussão entre Ana Hickmann e marido teria começado na cozinha e ele teria pressionado ela contra a parede

Meu Deus! Que desespero, uma matéria do Fantástico contou detalhes sobre o caso de Ana Hickmann e a agressão que sofreu de Alexandre Correa. A matéria disse que a discussão do casal começou na cozinha e que o filho do casal, assim como os funcionários da casa dos dois em Itu, interior de São Paulo estavam presentes.

Tudo teria começado na cozinha e a discussão ficou acalorada fazendo com que empresário pressionasse a apresentadora contra a parede e ameaçasse de dar uma cabeçada nela. Ana correu e conseguiu trancar o marido para fora da cozinha, mas acabou machucando o braço.

A polícia foi acionada e o boletim e ocorrência foi feito, porém ela decidiu por não usar a medida protetiva do marido.