Diretora de minissérie sobre Boate Kiss revelou que foi o seu trabalho mais desafiador

Julia Rezende disse que todos trabalharam para encontrar o tom certo da narrativa emocionante

Essa é para as minhas manas que adoram uma produção nas telinhas. A série sobre a tragédia da Boate Kiss está prometendo abalar todas nós e a diretora da minissérie, Julia Rezende, disse que todos estavam unidos para encontrar o tom certo da narrativa. Vale ressaltar que ‘Todo Dia A Mesma Noite’, chega na próxima quarta (25).

A tragédia da Boate Kiss matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Folha, esse foi o trabalho mais desafiador para Júlia, que já produziu outras narrativas de sucesso como ‘De Pernas Para o Ar 3’ e ‘Meu Passado me Condena’.

“Todo mundo se emocionava em muitos momentos. Não só o elenco, como a equipe. Mas acho que a gente estava muito unido em um propósito, sabe? Estávamos todos de mãos dadas, tentando encontrar o tom certo”, disse ela em entrevista à Folha.