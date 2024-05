Diretor do SBT é flagrado com em momentos íntimos no camarim da emissora

Genteee, estou passadaaaaaa! De acordo com o site TV POP, um diretor diretor do SBT foi flagrado em um momento íntimo com outro funcionário, nos camarins da emissora, em horário de serviço. O acontecido inesperado chocou todos e teve uma grande repercussão entre os funcionários.

Após a notícia gerar bastante visibilidade nas redes sociais, o pessoal do SBT abre o jogo e se pronuncia sobre a polêmica. A emissora informou que não iria contar detalhes do ocorrido, mas que a polêmica está com área de conformidade.

“O SBT informa que seu departamento de compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora. Contudo, não pode divulgar publicamente nenhuma investigação, uma vez que tem o compromisso de confidencialidade do processo, para preservar os seus colaboradores”, informou a assessoria do SBT.