Diretor do Itaú revela detalhes sobre a negociação com Madonna

Amores, não sei se vocês sabem, mas o empresário Eduardo Tracanella é um dos sócios e o diretor de marketing do Banco Itaú Unibanco, que irá proporcionar uma baita experiência para os brasileiros, trazendo um show de ninguém menos que a Madonna para o nosso país.

Diante disso, em entrevista ao colunista Valmir Moratelli, Eduardo Tracanella revelou detalhes sobre como foi a negociação da vinda da cantora para o Brasil.

“Madonna começou a ter contato conosco para a campanha publicitária dos 100 anos da marca. Ela foi a pessoa que escolhemos para representar a longevidade e transformação ao longo do tempo, e ela foi de extrema relevância, não só para a cultura pop, mas também para a transformação em diversos aspectos da sociedade em todo o mundo, e não é diferente no Brasil”, iniciou o empresário, que em seguida explicou: “A relação acabou se estreitando, deu tudo certo, a gravação foi boa e produzimos conteúdos juntos. Ela participou ativamente da criação do filme publicitário… E então surgiu a oportunidade de propor a ela um show no Brasil, e ela aceitou”.

Por fim, revelando que, devido a cláusulas contratuais, ele não pode expôr o valor que será pago pelo show, o empresário fala sobre como está lidando com os pedidos de entrada na área vip do show. “A gente, na verdade, tem o espaço do banco, que está destinado para os clientes que participaram da promoção, para os fã-clubes. O discurso está bem alinhado, porque não temos ingressos! As pessoas que participam da promoção e ganham, essas têm um espaço e os fã-clubes têm outro”, revelou Tracanella.