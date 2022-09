Diretor de ‘Mar do Sertão’ planeja participação especial de Juliette na novela

A ex-BBB dá voz a uma das músicas que compõem a trilha sonora da novela.

Será que a carreira de atriz de Juliette vem aí? A cantora e ex-BBB, que, logo de cara, emplacou uma de suas músicas na trama Mar do Sertão, está sendo cotada para fazer uma participação especial na novela.

Nada foi confirmado ainda e nem conversado com a influenciadora, mas o diretor do projeto, Allan Fiterman, expressou seu desejo de ter a paraibana em sua obra. Juliette talvez possa fazer uma participação, mas nada foi falado com ela, não rolou um convite. A gente tem uma novela muito representativa. Colocar repentistas no final é muito mais trabalhoso, não tinha sido escrito assim, mas traz graça e identidade. Colocar a Juliette também é trazer representatividade. É uma vontade minha que está em conjunção com a vontade da empresa. A prioridade hoje é ter artistas nordestinos para contar a história”.

A musa que venceu o BBB21, deu voz a uma nova versão da música ‘Deus me Proteja’, do cantor Chico César, na trilha sonora da novela.