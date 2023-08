Diretor de Besouro Azul rasga seda para Bruna Marquezine: “Muito consciente”

Em entrevista do diretor do filme ao Cine POP, Angel Manuel, rasgou elogios para a atriz brasileira

Olha ela! Bruna Marquezine chega aos cinemas neste mês e tudo indica que ela já conseguiu ganhar o coração do diretor de Besouro Azul. Angel Manuel, rasgou elogios para a atriz e disse que ela representa a mulher latina. Chique demais!

“Ela era muito consciente, muito vulnerável, muito feroz. Ela me deu tudo o que acho que representa uma mulher latina e as mulheres com quem cresci. E ter uma pessoa tão talentosa e tão profissional, durante toda a filmagem, trazendo suas próprias ideias, e realmente incorporando a personagem? Não consigo ver uma Jenny diferente”, afirmou.

O cineasta ainda garantiu que pretende trabalhar com a atriz mais vezes, jpa que sua personagem ainda tem muito trabalho pela frente após o lançamento do primeiro filme.