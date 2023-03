Diplo revela ter recebido sexo oral de rapaz: “Não é tão gay”

Cantor afirmou que acha que recebeu um oral de um rapaz e ainda disse não ser gay

Diplo já é uma das personalidades do exterior que podemos considerar mais aparentes na mídia brasileira. O DJ que esteve no país para o carnaval acabou de revelar que já recebeu um oral de um homem, mas não considera a atitude gay.

“Tenho certeza que já recebi de um cara antes […] Receber um boquete não é tão gay, eu acho”, disse ele.

Para quem não sabe, o artista ficou famoso com a música de Pabllo e Anitta, ‘Na Sua Cara’, e depois do vídeo não parou de dar as caras no Brasil. Eita!