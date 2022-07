Diogo Mussi revela que não vai reconciliar com Rodrigo: “Já imaginávamos”

Irmão do apresentador contou que não quer mais contato com Rodrigo

Eu tô no chão com as declarações de Diogo Mussi, nós já sabíamos que a família dos irmãos passou por muitos perrengues, mas não sabia que a história teria um final triste. Diogo contou que não pretende reconciliar com Rodrigo e que ele e Rafael já imaginavam que isso aconteceria.

“Não! Feliz por ele estar vivo e bem. Mas não quero mais contato! A não ser que haja uma mudança radical. Mas como ele disse que ‘não é nada grave’, imagino que as coisas continuem assim. Eu e o Rafael Mussi já imaginávamos esse caminho”, escreveu Diogo no stories.

Eu gostaria muito que alguém me contasse essa história a limpo, sem segredos. Já sabemos que Rodrigo e os irmãos tem uma carência muito grande por parte da mãe, envolvendo um abandono parental, mas não sabia que a treta se espalhava também entre os irmãos.