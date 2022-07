Diogo Mussi brigou com a Globo para ter uma ajuda de custo depois de acidente de Rodrigo

Irmão do ex-BBB contou que ele tem dificuldade de perdoar e de se relacionar

Para as fofoqueiras de plantão que adoram um kikiki, vocês não podem perder a entrevista de Diogo Mussi no ‘Link Podcast’. O irmão de Rodrigo conta detalhes sobre a relação com o irmão e ainda diz que ele tem dificuldade em se relacionar e confiar nas pessoas. Diogo ainda conta que foi ele quem brigou por uma ajuda de custo da Globo depois do acidente de Rodrigo.

“A relação sempre foi difícil, Rodrigo tem dificuldade de confiar e se relacionar. Eu vim do mesmo lugar, mas disse: ‘Não vou ser assim”, iniciou o irmão de Rodrigo.

Diogo ainda conta que correu atrás da Globo para uma ajuda de custo com as despesas do hospital depois do acidente de Rodrigo. “Eu fiz muito por ele, e ele sabe bem disso. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, quem você acha que brigou com a Globo para ter uma ajuda de custo? Fui eu! Eu fiz tudo por ele”, disse.