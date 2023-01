Diogo Defante tenta invadir Casa de Vidro do BBB e divide a opinião do público

O humorista foi flagrado pelas câmeras do reality e impedido pelos seguranças do local.

Odiado por uns e aclamado por outros, essa é realidade diária do humorista Diogo Defante, que gerou polêmica na manhã desta quarta-feira (11) quando tentou invadir a casa de vidro, do BBB 23, que estreou na manhã de ontem (10), no Via Parque Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O humorista, que é conhecido por um humor um tanto quanto peculiar, foi flagrado pelas câmeras do reality tentando pular a barreira que separa o público dos confinados que estão em busca das duas últimas vagas do programa, porém, ele foi impedido pelos seguranças do local.

🚨AGORA: Defante tenta pular a grade da Casa de Vidro e seguranças impedem. #BBB23 pic.twitter.com/Hpq5iLTVOk — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 11, 2023

No entanto, a atitude do humorista dividiu opiniões. Enquanto uns amaram a tentativa falha de Diogo, chegando até a pedir a sua participação no reality, outros acreditam que ele passou dos limites.

esperava mais dessa tentativa de invasão do defante kkkk #BBB23 https://t.co/d4fzgG6qUk — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) January 11, 2023