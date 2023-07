Dinho Ouro Preto afirma já ter usado drogas ilícitas com João Gordo: “Foi fod*, me diverti pra caralh*”

Os astros do rock fizeram uma verdadeira roda de conversa entre amigos, durante um episódio do podcast Superplá.

Gente, se quando junta eu e minha amigas aqui do Leblon já é uma loucura, imaginem o que pode acontecer quando dois grandes ídolos do rock se encontram para um bate papo. Durante a sua participação no podcast Superplá, que é apresentado pelo músico João Gordo, o vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, relembrou acontecimentos bem marcantes de toda a sua história.

Dentre as revelações que foram feitas pelos cantores, que estavam tão entregues ao bate papo que pareciam ter esquecido das câmeras, João Gordo resgata em sua memória a vez em que ele e o amigo (convidado) fizeram o uso de substâncias ilícitas logo após um deles deixar o hospital.

“Você tinha acabado de sair do hospital após a queda e foi no show do Metallica. Cheguei para pegar o VIP junto. Falei para comemorarmos sua saída. Eu tinha quatro pastilhas de ecstasy fortíssimas! Tomou, eu, você e mais dois amigos. Você lembra disso? Ficamos só rindo e contando histórias. Com os olhos vermelho”, iniciou o anfitrião do podcast.

Completamente entusiasmado com o rumo que a conversa estava tomando, Dinho completou o raciocínio do amigo dizendo: “Lembro que não vimos porra nenhuma do show do Metallica, Lembro que ficamos de costas para o palco. Lembro que a gente não parou de rir. Eu tinha acabado de sair do hospital. Comemorar, celebrar a vida. Foi fod*, me diverti pra caralh*”, completou o vocalista do Capital Inicial.