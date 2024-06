“Dinheiro do meu pai não é meu”, dispara filho de Faustão

João Guilherme Silva contou detalhes sobre o trato financeiro que tem com seu pai, Faustão. Em entrevista ao podcast ‘No Lucro CNN’, com Phelipe Siani, o jovem, que possui 20 anos atualmente, contou que o veterano é quem paga as contas de casa.

O apresentador conquistou a sua independência financeira aos 21 anos, e fez um combinado com o pai. “Eu falo muito isso: ‘dinheiro que é do meu pai, não é o meu’. Então não tenho muita coisa”, declarou ele.

“Quero construir meu patrimônio, almejo alto. Moro com meus pais e em casa não pago nada de contas. Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em um restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas”, completou João Silva.