“Artistas vão chupar as bolas dele!” Explica Gabi Prado sobre Rico

Gabi Prado sempre com falas polêmicas, comentou a vitória de Rico Melquiades no Twitter. Ela disse que artistas vão chupar as bolas dele.

A ex-A Fazenda e ex De Férias com Ex, Gabi Prado disparou sua opinião sobre a vitória de Rico Melquiades no Twitter.

Gabi que também já participou de “A Fazenda” mas não levou o prêmio protestou no Twitter: Agora um bando de “artistas” que ignorou o Rico quando ele foi cancelado no De Férias, vão chupar as bolas dele! Porque a internet é isso, uma hipocrisia do caralho!”

Tweet de Gabi Prado após vitória de Rico. Foto: Reprodução/Twitter

A influenciadora e dona do Podcast, “PodDarPrado” se referiu à fase em que Rico Melquiades participou do reality produzido pela MTV, o “De Férias com EX Celebs”. Na edição Rico foi cancelado por seu temperamento dentro do reality e também por protagonizar vários barracos envolvendo seu ex-namorado e também com outros participantes.

Rico protagonizou vários barracos com seu ex. Foto: Site Uai.

Rico e Gabi possuem algo em comum. Fazem o reality render, engajar e talvez por isso a influenciadora se posicionou desta maneira. Ambos estiveram nos dois programas. Os dois colecionaram barracos e polêmicas, mas também foram bastante criticados na web!

E aí você concorda com a opinião de Gabi?