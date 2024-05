Dia do lixo? É com ela mesmo! Vanusa Freitas impressiona ao mostrar super ingestão de calorias

Conhecida pelo seu estilo de vida fitness, a influencer Vanusa Freitas mostrou um lado em que seus seguidores não conheciam. A influencer contou que, apesar de suas mais diversas dietas, ela sempre tem um “dia do lixo”, onde exagera na quantidade de calorias ingeridas.



“Sim, é verdade! Eu tenho o meu ‘dia do lixo’, e é maravilhoso!”, revelou Vanusa. “É aquele dia em que eu posso comer tudo o que eu quiser, sem restrições, sem pensar em quantidade!”



Para Vanusa, esse dia tão esperado acontece uma vez por mês, sempre entre os dias 15 e 20. “Eu como chocolates, lanches, pizzas, comidas gordurosas, doces… Tudo que der vontade, sem exceções! É uma verdadeira festa gastronômica para mim.”



Essa revelação surpreendeu muitos dos seus seguidores, que estavam acostumados a vê-la compartilhar apenas refeições saudáveis e dicas fitness. No entanto, Vanusa faz questão de enfatizar que o equilíbrio é fundamental em sua vida.



“Eu mantenho uma alimentação saudável durante a maior parte do tempo, mas também acredito na importância de se permitir esses momentos de indulgência. É bom para a mente e até mesmo para o corpo, afinal, ninguém é de ferro!”, declarou a influencer.