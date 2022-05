Dia da Harmonização Facial será comemorado em São Paulo

O município da capital intitulou o dia 29 de janeiro como o dia do procedimento muito difundido no país

Se até as pessoas que estavam presentes na votação do Dia da Harmonização Facial riram, porque nós não podemos ter o gostinho de rir de uma notícia dessas? Parece até brincadeira, mas ontem (26) foi aprovado em primeiro turno o dia do procedimento estético.

O município de São Paulo aprovou em

primeiro turno o "Dia da Harmonização

Facial". O projeto do vereador Isac Félix (PL-SP) prevê que a data seja celebrada no dia 29 de janeiro. 🗣 pic.twitter.com/kBzLt2xGr0 — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 26, 2022

De acordo com o autor do Projeto de Lei, o vereador Isac Félix (PL), “a apresentação pessoal é uma necessidade fundamental na vida das pessoas”, dizia em texto que justificava a necessidade de criação da data comemorativa.

“Essa preocupação [com aparência] não raras vezes gera um trauma psicológico nas pessoas, que também não poucas vezes recorrem a psicólogos, terapeutas e psiquiatras para aprenderem a lidar com estas questões. Atualmente existem técnicas que podem melhorar a aparência e modificar traços físicos que causem incômodo às pessoas. Mais recentemente, tem feito grande sucesso como uma dessas técnicas, a Harmonização Facial, que tem cumprido muito bem o papel de tornar as pessoas mais felizes com sua aparência. Salienta-se a necessidade da escolha sempre de bons profissionais”, afirmou Félix para o G1.

A aprovação foi lida pelo vereador Fernando Holiday, Novo, que chegou a rir da proposta, mas a aprovação veio aí e já podemos considerar muitas pessoas abraçadas no dia 29 de janeiro.