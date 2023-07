“Deus sabia que eu era piranha”, dispara Deborah Secco

A atriz já declarou que teve sua fase ousada e não nega que já passou por boas experiências sexuais na cama

Deborah Secco abriu o seu coração ao programa do GNT, ‘Alma de Cozinheira’, revelando detalhes da sua vida a dois e suas aventuras sexuais. A atriz não nega que era “piranha” e ainda diz que Deus sabia de tudo. Ela ainda revela que usa de fantasias sexuais para apimentar sua relação.

“Ainda é muito difícil ser uma mulher livre hoje”, desabafou a atriz, que em seguida afirmou já ter feito de tudo, garantindo que gosta de dar vida aos fetiches. Ainda no programa, Secco relembrou a sua fase mais ousada, antes de casar com o ator Hugo Moura. “Deus sabia que eu era piranha”, afirmou a estrela.

Ela ainda completa: “Eu me apaixonava muito, o que mais gostava era estar apaixonada, criava paixões, já tinha nome de filhos, dizia que a gente ia casar. Comprava presentes. Eu amava esse estado da paixão e, às vezes, durava pouco. Quando me chamo de piranha é no melhor dos sentidos”, concluiu.