Deu namoro! Gleici Damasceno e Joshua Sims estão namorando

Campeã do BBB18 compartilhou cliques ao lado do loiro

Depois de muito tempo longe da mídia e de um término pra lá de assediado pela mídia, Gleici Damasceno, vencedora do BBB18 surge “in love” com seu novo namorado, Joshua Sims. A musa ainda postou uma série de fotos ao lado do loiro. A gente já ama!

“Não sei como vai ser, mas vai ter que ser…Joshua, love you”, escreveu ela na legenda. Afe, que amooor.

Para quem não sabe, Gleici namorou muuuito tempo um dos participantes do BBB na sua edição, Wagner Santiago. Hoje, o muso faz parte do time de famosos que faz conteúdo adulto para as plataformas digitais.