Deu a louca: Simaria proíbe família de entrar em condomínio

De acordo com o jornalista, Léo Dias, a má relação não se restringe apenas a Simone, mas a toda família

Eita! Ficou muito tempo debaixo dos panos, mas agora vem um tiro atrás de bomba e a verdade sempre surge. De acordo com o jornalista Léo Dias, Simaria tem uma relação problemática com toda a sua família, chegando a proibi-los de entrarem no condomínio onde mora. Até então sabíamos apenas da treta entre as irmãs e não na família de forma generalizada. Afe!

Simaria proibiu a família toda de entrar no seu condomínio, inclusive a sua mãe, e a decisão teria sido tomada há 15 ou 20 dias. Sinto um cheiro de treta generalizada.

Vale lembrar que as duas têm se evitado e a cada encontro das duas o clima esquenta MUITO. Nos palcos as duas não se encontram e Simone cumpre a agenda da dupla mesmo sem a irmã.