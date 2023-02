Desvendado! Jennifer Lopez pede que Ben Affleck seja mais amigável no Grammy

Vídeo da cantora dando uma bronca no ator foi parar nos vídeos viralizados da cerimônia

A gente já sabia que quem coloca as rédeas na relação entre a cantora e o ator era J-Lo. No Grammy a musa viralizou um vídeo em que dá uma bronca no ator e até então muitos não sabiam o motivo. Um especialista em leitura labial revelou o que foi dito pela artista que depois ainda disse estar muito bem com o marido.

Queria saber o que o Ben Affleck e a Jennifer Lopez estavam fofocando 🗣 #GRAMMYs pic.twitter.com/EUuL33qfl5 — Tracklist (@tracklist) February 6, 2023

“Pare! Pareça mais amigável! Pareça mais motivado”, diz a cantora. Ele logo responde: “Ok, eu posso”.

Uma fonte afirmou ao Page Six que o casal não tem enfrentado nenhuma relação que possa provocar um término ou qualquer coisa do tipo, a relação dos dois vai de vento em polpa e ela parece estar muito feliz com o seu marido de 1,90. Afe!