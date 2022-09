Desfruto da intimidade: Fernanda Lima entrega que ela e marido não tem tempo para intimidades

Modelo colocou o marido, Rodrigo Hilbert, em uma saia justa ao falar sobre a vida sexual

Fernanda segue entregando tudo que a gente queria quando falamos em entretenimento na TV brasileira, ainda mais quando falamos de Rodrigo Hilbert. Aloca! A atriz contou que o casal não tem tempo para as intimidades, revelando detalhes da vida íntima do casal mais assediado pela mídia. O comentário foi feito durante o programa que os dois comandam juntos no GNT, o ‘Bem Juntinhos’.

Rodrigo perguntou para os convidados: “Mas será que a gente está sem tempo até para o sexo?”. A loira já disparou: “Nós, sem dúvida!”, levando o marido e ela aos risos.

Hilbert ainda comentou sobre a esposa soltar a pérola no último bloco do programa, sem deixar dar mais explicações. Afe, só porque eu queria saber mais detalhes dessa vida a dois.

“Mas eu sinto que, às vezes, falta tempo. É um dia tão sobrecarregado. São tantas demandas, ainda tem filho, coisas às vezes muito desagradáveis para tocar durante o dia. Quando chega a noite, eu me sinto cansada”. O galã, respondeu: “É claro que falta”. “Às vezes realmente não quero. E aí fica falando aquele momento do casal”, completou a esposa.