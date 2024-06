“Descumpri o combinado”, relata Valentina Bandeira sobre participação no BBB

Boninho sempre foi muito firme com as ideias que tem para o BBB, né? Valentina Bandeira é uma das vítimas do diretor. Acontece que ela estaria na edição deste ano, mas acabou dando com a língua nos dentes antes da hora e foi tirada da atração.

A influenciadora detalhou que faria dois programas no reality da TV Globo, mas uma atitude sua gerou a quebra de contrato. “Eu sou uma ex-BBB, né? Rolou esse papo sim. Eu ia fazer dois programas no BBB. Mas eu vacilei, falei antes da hora, descumpri com o combinado e caí”, contou.

“Não é como se eu fosse uma menininha burrinha que não entende essas coisas. Eu sabia das regras, eles me falaram das regras, então eu descumpri, nada mais natural eles não quererem continuar. Foi tudo muito justo”, confessou.