Descubra quais são os 5 brothers que mais ganharam seguidores nos primeiros 5 dias de reality 

Nosso Top5 é composto por Bruna, Fred, Gustavo, Key e Gabriel.S, respectivamente.

Gente, é óbvio que, independente de quem vença o BBB, todos ali serão recompensados de alguma forma, principalmente quando falamos sobre a visibilidade nas redes sociais, e vou te contar um negócio, essa edição mal começou e está rendendo muitos seguidores para os brothers.

Diante disso, eu trouxe para vocês o Top 5 dos confinados que mais acumularam seguidores, desde o início do programa, que aconteceu na última segunda-feira (16).

Em primeiríssimo lugar temos ela, a falsa Barbie da edição, uma das líderes da semana e que já está entregando tudo no BBB23, incluindo, provocações, quebra pau e até muito beijo na boca. Isso mesmo, estou falando da Bruna Griphao. Só nesta semana a gata ganhou 780 mil seguidores, totalizando 3,4 M seguidores em seu instagram.

Em segundo lugar está ele, um dos preferidos da edição, até o momento, que mesmo sem “causar”, vem conquistando o público com o seu carisma e dando muito orgulho para sua ex-mulher, Bianca Andrade, e para o filho do ex-casal, Cris. Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred, ganhou 627 mil seguidores nos últimos dias, acumulando assim 9.9M seguidores no instagram.

Já em terceiro lugar temos o único Pipoca a conquistar um lugar neste Top 5. O cowboy que vem arrasando o coração da mulherada Brasil afora, assim como Bruna, está entregando tudo nesta edição, protagonizando a primeira troca de farpas da edição e o casal mais shippado, por enquanto. Gustavo Benedetti, ganhou 589 mil seguidores, alcançando assim 828 mil seguidores no instagram.

No quarto lugar temos a jogadora de vôlei mais seguida do mundo. A gata que está envolvida em polêmicas dentro e fora do programa, vem fazendo algumas confissões pessoais ao longo da semana, o que vem trazendo a curiosidade dos meus fofoqueirinhos. Nesta semana, Key Alves, ganhou 571 mil seguidores, totalizando 7.5 M de seguidores do instagram.

Por fim e não menos importante, em quinto lugar temos nosso eterno Mosca, que através de seus posicionamentos, estilo e beleza impecável, vem ganhando o coração da população brasileira. Sem contar a sua sede pela cachorrada, que está dando o que falar. O gatíssimo, Gabriel Santana, já ganhou 560 mil novos seguidores.

E este ranking não para por aí. Ele é seguido por Paula, que ganhou 556 mil seguidores (568K); Larissa, que ganhou 514 mil seguidores (632K); Gabriel, que ganhou 459 mil seguidores (520K); MC Guimê, que ganhou 344 mil seguidores (8.5M); e Aline, que ganhou 243 mil seguidores (1M).