Descubra onde assistir o show da Madonna, sem sair de casa!

Minha gente, sabemos que, infelizmente, não é todos os fãs da Rainha do POP que poderá comparecer pessoalmente na noite deste sábado (04) na praia de Copacabana, para assistir a icônica apresentação da cantora.

Diante disso, separei para vocês uma lista com as diferentes formas de assistir o show da Rainha do POP sem precisar sair de casa.

Com a apresentação prevista para começar às 21h45min, a TV Globo irá modificar a sua grade do canal aberto para transmitir esse momento icônico.

Além disso, o grupo Globo também disponibilizará a transmissão do show, de forma gratuita, no app de streaming, GloboPlay e fará mudanças na grade do canal Multishow não só para mostrar a apresentação de Madonna, mas também para mostrar os bastidores da apresentação e para realizar um especial sobre a Rainha do Pop, o “TVZ especial Madonna”.