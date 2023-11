Descubra o que acontecerá no último capítulo de Todas as Flores

No último episódio da trama acontecerá o acerto de contas entre Zoé, Maíra e Vanessa.

Impossíveeel perder um dia dos últimos episódios de Todas as Flores!! A novela está imperdível com essa grande reta final do folhetim de João Emanuel Carneiro, com a direção artística do nosso famoso Carlos Araújo. A trama de afeto, punição e transformação acaba nesta segunda-feira (20), logo após Terra e Paixão, nossa novela das 22h, na grandiosa TV Globo.

Na próxima segunda-feira, garante que ninguém perderá um segundo do final dessa história, de tão surpreendente que estará.

Acerto de contas entre Maíra, Vanessa e Zoé.

Quando Vanessa (Letícia Colin) conseguir escapar do porão da mansão, vão armar uma enorme confusão entre ela, Zoé (Regina Casé) e Maíra (Sophie Charlotte). Vanessa faz de tudo para dar o troco na sua mãe e irmã e conseguir fugir com as malas de dinheiro, a perfumista precisa que Zoé diga a verdade para que ela se livre da prisão, a matriarca se queixa de dores fortes depois de quebrar as pernas e só precisava de um atendimento médico.

A estilista sem medo algum, pega uma arma e tenta matar sua irmã, que se defende jogando um vidro de pimenta em seu rosto.

“Meu olho, é pimenta! Eu vou matar você. Vaca, eu vou acabar com você, irmãzinha”, diz Vanessa, atirando para todo lado no escuro.

Ambas são responsáveis por uma grande briga, com a agitação na mansão, mas quem fica a frente é Maíra.

“Acabou, Vanessa! Eu estou com sua arma”, afirma ela.

“Você não tem coragem de atirar em mim”, deixa claro Maíra. Ela tinha certeza que Maíra não tinha coragem de atirar nela. Vanessa sangrando, cai no chão, e Zoé fica feliz que Maíra acertou ela. “Acertou, Maíra. Acertou em cheiro”, fala a vilã.

E adivinha quem aparece lá? Isso mesmo, Pablo (Caio Castro), que tinha sido preso no porão e pede novamente para que Maíra vá embora com ele. Mas a perfumista não dá moral para a pergunta do modelo.

Sem paciência para todo aquele conflito, a perfumista fala que vai pedir uma ambulância para elas, mas inesperadamente chega os polícia. “O que está acontecendo aqui?” pergunta um dos policiais.

“Aquela moça, Maíra Valente, cega, fugitiva da polícia, vocês podem confirmar. Ela tinha um comparsa, um tal de Pablo. Eles roubaram a minha mãe e tentaram me matar e torturam minha mãe. Olha o estado dela”, mente Vanessa na maior cara de pau.

A perfumista fica desesperada e nega o que Vanessa disse. O agente pergunta a Zoé: “Você confirma essa história, senhora?”. Zoé confirma.

” Eles também assassinaram duas pessoas e enterraram ali no terreno, lá fora. Pode olhar” afirma Zoé.

” Isso não é verdade. Não acredita nelas. Elas estão mentindo”, diz Maíra.

Maíra mais uma vez não consegue se defender, e enfrentará um processo na justiça pela acusação de tentativa de assassinato e as mortes. Qual será a finalidade da perfumista?? Fique por dentro dos últimos episódios babadeirooos da nossa famosa novela Todas as Flores, às 22h na TV Globo.