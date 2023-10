Descubra detalhes sobre o nascimento de Mavie, a filha caçula de Neymar

A pequenina nasceu na madrugada de ontem (06), na maternidade São Luiz Star, na Grande São Paulo.

Meus amores, que a pequena Mavie, filha do jogador de futebol Neymar e a sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, nasceu já não é novidade pra ninguém, afinal, não se fala em outro assunto desde ontem (07), porém, existe alguns detalhes sobre esse nascimento que não foram muito divulgados e é óbvio que eu não poderia deixar de contar esses detalhes para vocês.

Nascida no início da madrugada desta última sexta-feira (06), às 00h21, a filha do menino Ney veio ao mundo em um dos hospitais mais renomados do nosso país, a Maternidade São Luiz Star, que fica localizado na região mais nobre da Grande São Paulo.

Tendo seu novo prédio inaugurado em 2022, a tradicional maternidade paulista conta com 27 pavimentos e 173 leitos, dos quais 21 atendem gestantes de alto risco, além de 58 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, sendo possível realizar cerca de mil partos por mês.

Com uma maternidade tão renomada e bem preparada, vocês devem estar se perguntando quanto custa uma diária nessa gloriosa unidade médica. Pois bem, apesar de ter 77 leitos mais simples, os quais todos possuem uma assistente virtual Alexa, para ajudar em atividades como fazer o check-in e avisar a enfermaria sobre o choro de bebês, de acordo com a revista Veja, a diária da suíte presidencial na maternidade pode chegar a custar cerca de R$12 mil e o quarto de luxo cerca de R$ 7 mil.