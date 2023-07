Descubra a verdadeira razão do chef Jacquin nunca escovar os dentes

O famoso chef de cozinha revelou em um podcast que apesar de não escovar seus dentes, eles são bonitos e saudáveis

Ecaaa! Aposto não fui a única a reagir assim após essa declaração do jurado do Masterchef, o chef Erick Jacquin deu no Podcast Flow com a seguinte declaração : “ Eu não tomo banho e eu não escrevo os dentes.”

Imagina o choque do público quando ouviram tal coisa, pois eu mesma estou chocada até agora.

“Eu não escovo o dente nunca. Não gosto. Eu não ‘fede’ na boca. Meus dentes são bonitos e inteiros. Um pouquinho marrom porque faz tempo que não faço limpeza”, disse o chef.

Sabemos que esses são hábitos bem comuns entre os franceses, mas quem também participou desse papo foi o influenciador e humorista francês Paul Cabannes, e ele disse que adotou um hábito brasileiro: de carregar uma escova de dentes para fazer a higiene bucal fora de casa.

No entanto, o chef Jacquin se revoltou e citou o seu restaurante Président.

“O cara vai pagar 500 pau pra comer no Président. Se depois de um minuto ele vai no banheiro escovar o dente, o cara é um idiota! Porque ele tem que pegar o sabor, tudo o que ficou ali, as bactérias. Pelo preço, tem que ficar com tudo na boca!”.