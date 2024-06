“Descobrimos que está rolando um golpe com minha imagem e do Edu”, declara Ana Hickmann

Ana Hickmann usou suas redes sociais para fazer um apelo e contar que estão usando sua imagem e a de Edu Guedes para vender alguns produtos que estão associados a golpe na internet. Além de alertar os fãs, ela compartilhou algumas dicas sobre como identificar a fraude.

“Recebi uma notícia muito chata e triste. Descobrimos que está rolando um golpe com minha imagem e do Edu. As pessoas estão tentando vender produtos que não fazem parte da nossa vida, de nenhum cliente e nenhuma empresa. Muito menos de nenhum parceiro com que a gente trabalha”, disse a apresentadora.

“Por isso, Vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Se receber qualquer notificação e anúncio de produto, antes de comprar, de entrar [no link], de aceitar, por favor, cheque na minha rede pessoal, na do Edu, ou dos nossos parceiros. Se essa rede tiver parceria com a gente, vai estar ligada. Aí sim, você pode ter certeza que é produto nosso e que é ok. Tem que ser conta verificada. Caso contrário, sai fora porque é golpe”.