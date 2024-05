Desabamento de palco em comício no México deixa 9 mortos e mais de 50 feridos

Meu Deus! Um palco desabou em um comício que ocorria durante a corrida eleitoral do México nesta quarta (22). O desabamento deixou 9 mortos e mais de 50 feridos, ventos fortes destruíram toda a estrutura montada que imitava a estrutura grande de um show.

De acordo com a Reuters, cerca de 63 pessoas ficaram feridas no comício do Partido Movimento dos Cidadãos do Estado de Nuevo León, no norte do estado.

Samuel Garcia conversou com os jornalistas e informou que entre as vítimas, oito eram adultos e uma era criança. Muitos dos feridos estavam sendo tratados em clínicas locais, informou o diretor do Instituto de Previdência Social do México.