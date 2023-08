Deputado nega caso na prefeitura; mas assume caso com Vanessa “Alicate”

A administração do município diz que zela pelo respeito ás instalações públicas e não nega que a sede foi usada para esbórnia dos políticos.

Eitaaaaa minha gente, o que foi isso que rolou na prefeitura de Maricá, meus amores? To chocada feat. enterrada aqui. Essa informação de que rolou uma orgia na prefeitura de Maricá, foi um fato investigado e incluído num relatório sigiloso da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que está apurando cinco assassinatos brutais naquela cidade, foi negado pelo deputado estadual Renato Machado (PT).

Uma pessoa ligada ao parlamentar, que pediu para não se identificar, disse que Renato, pastor evangélico, não negou que se relacionou com Vanessa da Matta Andrade, a “Vanessa Alicate”, que é acusada pela polícia de ser a mandante do assassinato do ex-companheiro Thiago André Marins e do pai dele, o vereador Ismael Breve de Marins.

Segundo o jornal Extra comunicou nesta sexta-feira (25) em seu site, num relatório da DHNSG, obtido com exclusividade, consta que, como resultado da suposta orgia, ocorrida em 2018, Vanessa teria engravidado do Pastor Renato. O fato, segundo o documento redigido pelos investigadores, foi “veiculado pelas mídias locais” na época e, após a esbórnia na sede da prefeitura, Vanessa “teria se aliado ao jornalista Giorno (Robson Giorno, dono do Jornal O Maricá), a fim de obter vantagens financeiras e cargos dentro daquele governo municipal, situação que, posteriormente, levou à morte de Giorno”.

A DHNSG e o Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio (MPRJ) cumpriram, na última quinta-feira (24), os mandados de prisão contra três pessoas envolvidas nos homicídios de Maricá, ocorridos em 2019. Além de Vanessa, foram presos: Rodrigo José da Silva Barbosa, o “Rodrigo Negão”, suspeito de cinco homicídios, e o subtenente reformado da Polícia Militar Davi de Souza Esteves. Só que este último se encontra foragido.