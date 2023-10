Deputado federal Da Cunha alega legítima defesa ao espancar namorada

Deputado bolsonarista espancou Betina Grusiecki até ela desmaiar ele ainda destruiu roupas, sapatos e óculos de sol para humilhar a vítima, segundo o Ministério Público

Contei para vocês do episódio traumático para Betina Raísa Grusiecki Marques que foi espancada pelo seu namorado, o deputado federal bolsonarista Carlos Alberto da Cunha, o ‘Delegado da Cunha’. Em depoimento, ele chegou a alegar legítima defesa diante do ato de espancamento que aconteceu no último dia 15 de outubro em Santos, no litoral paulista.

A vítima ainda ressalta que as agressões começaram por volta das 21h da noite anterior e que relata que ele tinha consumido bebida alcoólica se alterando e proferindo xingamentos contra ela.

Após os xingamentos ele teria empurrado a cabeça da namorada contra a parede e apertado o seu pescoço. Betina disse ter desmaiado e em seguida ele veio para cima dela ameaçando matá-la com tiros e repetir o feito com sua mãe.