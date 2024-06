Depois que Deolane falou que nunca rolou nada entre eles, Fiuk se pronuncia nas redes sociais

Genteee, olha só que babado quentíssimo que acabei de receber no meu Whatsapp. Parece que o Fiuk abrir o jogo depois que a influenciadora Deolane disse no “Fofocalizando” que jamais rolou algo entre os dois. Nos stories do seu perfil no Instagram, o filho do Fábio Jr. Fez questão de desmentir a advogada.

Fiuk já começou dizendo que não iria entrar em detalhes, mas deixou claro que sim, houve um envolvimento amoroso entre eles. “Eu não tenho nada para falar não. Eu ia falar sobre o lance da entrevista da Deolane, mas, no final das contas, todo mundo viu, todo mundo acompanhou, todo mundo sabe.”

O cantor também contou o quão grato é pela relação que eles tiveram. “Eu também não vou fazer o papel de tirar a pose dela de menina má. E já era, mano. Tá tudo certo. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu e o resto é resto. Quer falar, fala. Quer contar história, conta. E é isso”.

Essa declaração de Fiuk aconteceu depois que Deolane Bezerra afirmou que nunca houve troca de carícias entre ela e o cantor. A advogada chegou a sugerir que ele teria ficado mais envolvido do que ela nessa brincadeira de romance.

“Nunca teve nada. Nem um beijo. Nunca. Ele é muito gente boa, muito mesmo, por isso que eu chamei ele para conversar sério. Para explicar para ele que aquilo não ia acontecer”, disse ela em entrevista ao “Fofocalizando” (SBT).

“Não sei se ele chegou a se apaixonar, mas teve um grande interesse”, revelou a viúva de MC Kevin.