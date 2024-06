Depois de vender toda coleção em menos de 3 dias, Sasha Meneghel revela que Xuxa foi inspiração

Contei para vocês que o desfile de Sasha foi um sucesso e a Mondepars já está na boca do povo com roupas impecáveis. Em entrevista ao ‘Ambulatório da Moda’, a filha de Xuxa contou que a coleção foi também inspirada em sua mãe, a eterna Rainha dos Baixinhos.

“Eu me cobrei muito antes de começar essa marca. Foi só depois de me sentir pronta, de fato. Eu não queria só colocar alguma coisa no mundo por colocar. Eu quis me formar primeiro, quis estagiar e acho que esse aprendizado nunca termina. Então, por conta disso, acho que eu esperei esses dois anos”, disse ela no papo.

“Eu sou muito lúdica, né? Muito sonhadora. Então, quando eu crio, começo a imaginar quem é minha mulher? O que que ela faz? O que que ela come? Para onde ela gosta de viajar? O que que ela gosta de fazer? Crio uma história na minha cabeça e assim vou desenvolvendo peças”, continuou a filha única da Xuxa.

Ah, e eu ainda fiquei sabendo que a grife vendeu praticamente toda sua coleção em menos de três dias, deixando Sasha radiante.