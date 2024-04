Depois de ser cantada, Deolane zoa com Fiuk: “Cu seco, parece uma tábua” 

Eitaaa amores, parece que rolou um climão daqueles entre Fiuk e Deolane Bezerra. A “treta” da vez é que o cantor decidiu expor o comportamento da loira diante das câmeras. No vídeo que foi publicado por Carlinhos Maia em sua rede sociai, o filho do Fábio Jr. Ressaltou que a advogada muda da água para o vinho assim que descobre que está sendo filmada.

Depois uma atitude da ex- Fazenda, Fiuk disparou: “Sabe qual é problema? Liga a câmera e você fica machona”. Colocando mais lenha na fogueira, Carlinhos confirmou que, momentos antes, a amiga realmente estava um tanto quanto diferente. “Quando cheguei aqui você estava bem meninoca”, disse o influenciador.

Deolane tentou se justificar: “Mas eu estava aqui e ele ali”. Mas Fiuk não ficou nada convencido, então, ele usou e abusou do deboche para rebatê-la. “Meu amorzinho, tá tudo bem, pode me zoar na frente da câmera, pois quando desliga eu sei o que acontece” disparou o ator dando as costas e deixando o local.

Indignada com o que havia acabado de escutar, a viúva de MC Kevin esculachou o cantor: “Vai lá, c* seco! Parece uma tábua”. Em seguida, Fiuk virou e, olhando fixamente para a Deolane Bezerra, respondeu: “Pode falar, pode falar! Vem! Fala!”, disse o ex-BBB pegando em sua parte íntima. A atitude deixou tanto a loira quanto Carlinhos bastante chocados.