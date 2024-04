Depois de recusar o Fofocalizando e o Chega Mais, Chris Flores saí do SBT

Eu estou chocada! Nesta sexta-feira (19) a apresentadora e jornalista Chris Flores, anunciou que não é mais uma das contratadas do SBT.

Em entrevista ao Notícias da TV, Chris, que estava desde novembro afastada do programa diário o qual ela apresentava, o Fofocalizando, revelou que se cansou de trabalhar com fofocas de celebridades que quer iniciar um novo ciclo.

“No fim do ano passado, eu decidi que não queria fazer o Fofocalizando porque não me encontrava mais no conteúdo”, iniciou a apresentadora, que prosseguiu: “Fofoca não fazia mais sentido, não queria mais fazer um programa para falar sobre a vida dos outros, de celebridades. Já passei por essa fase e considero uma missão cumprida”.

Continuando, Chris conta que foi sondada para integrar o programa “Chega Mais”, mas garantiu que não se via nos novos projetos da emissora e que não seria honesto da sua parte continuar recebendo sem trabalhar. “Eu não me via em nenhum dos novos projetos. Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também”.