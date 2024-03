Depois de recusar luta de boxe, Cariúcha alfineta Jojo: ‘Dinheiro não compra amor”

É meus amores, parece que ganhamos mais um capítulo na treta entre Cariúcha e Jojo Todynho. E tudo isso começou, depois que a contratada do SBT fez questão de detonar a cantora durante o Fofocalizando desta quinta-feira (29). Jojo recusou a proposta da apresentadora para que resolvessem suas questões em um ringue e ainda criticou horrores à rival.

No ao vivo, Cariúcha aproveitou seu espaço no programa para repercutir as falas da funkeira. “Dinheiro não é tudo, Jojo. Tem coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, o dinheiro não compra amor”, iniciou.

“Nem o seu dinheiro compra os seus machos, que você dá carro, que você dá trabalho, você dá fama. Engraçado que até a sua mãe você quer ver. ‘Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem na terra’. Isso é bíblico. E outra coisa: em qual patamar você está? Você só vive de barraco, não sei como a Globo deixa você aí ainda”, continuou.

Cariúcha negou que só consegui entrar em A Fazenda 15 (2023) por conta de suas brigas com a cantora nas redes sociais. “Eu não devo nada para você, quem me deu oportunidade foi a TV Globo quando eu virei meme no Profissão Repórter”, disparou.

“Vamos falar sobre gratidão? A Anitta te deu a oportunidade, você só ficou famosa por causa da Anitta. Você não era nada. O que você fez com a Anitta? Ficou de leva e traz. Conta essa história. Passou informação da Anitta para jornalista. Seja mulher, cadê a troncuda? Cadê a mulher com disposição? Sua Judas, sua falsa”, gritou a apresentadora.