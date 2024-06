Depois de perder Romeu, Cauã implora pela melhora de Shakira

Gente, o Cauã Reymond apareceu nas suas redes sociais para desabafar com seus seguidores na manhã deste domingo (9), depois que seu cão Romeu, faleceu após ser envenenado. Ele aproveitou agradeceu o apoio dos fãs e pediu uma corrente positiva de orações para Shakira, sua cachorra que também foi envenenada e continua internada.

“Estou aqui para agradecer todo o carinho de vocês, o amor que recebi. Foram muitas mensagens, fiquei surpreso com a quantidade de mensagens. Não consigo responder uma a uma, mas estou aqui agradecendo a cada um de vocês.Muito obrigado! Obrigado pela atenção, pelo cuidado, por tudo”, disse em um story no Instagram.

O ator deu uma atualização sobre o estado de sua cadela: “Mando também aí uma energia positiva, muito carinho, desejo tudo de bom para as famílias e pessoas que também perderam seus bichinhos. É muita maldade isso! Para quem quiser saber da Shakira, minha cachorrinha que posto muito aqui, ela está se recuperando, ainda está internada, então vamos fazer um pensamento positivo para ela sair dessa”.

Na sexta-feira (7), o artista contou em suas redes sociais que seus dois cachorros, Romeu e Shakira, foram encontrados em estado grave no quintal de sua casa, vítimas de envenenamento. A suspeita é que tenham sido envenenados com chumbinho misturado com carne.

Infelizmente, na tarde deste sábado, Cauã veio informar a todos que Romeu não resistiu e morreu. “Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa”, escreveu em uma postagem emocionada.