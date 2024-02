Depois de perder o marido para o câncer, Quitéria brilha em seu retorno à Sapucaí

Genteee, a Quitéria pisou novamente na Marquês de Sapucaí depois de um longo período morando no exterior e seu grande retorno está sendo como rainha de bateria da Império Serrano, que por acaso, é o mesmo posto e na mesma escola que marcou sua estreia no carnaval carioca há 20 anos atrás e que vai encerrar os desfiles da Sério Ouro neste sábado (10). Ao ser questionada sobre como definiria o carnaval de 2024, ela disparou “O desfile do renascimento”

O seu maior propósito de Quitéria ao desfilar na Sapucaí esse ano é recuperar sua alegria de viver. No ano passado, ela enfrentou o luto ao perder o marido italiano, o pai de sua filha, vítima de câncer. E voltar a morar no Brasil depois de um longo período vivendo na Itália.

“Eu estou, através da cultura do samba, das minhas raízes, resgatando e reencontrando comigo mesmo. Com as perdas que tive, minha alma se fragmentou, e é como se estivesse agora juntando os caquinhos. Além de uma profissional do samba, ser rainha do Império Serrano tem um peso histórico muito grande. Quero poder continuar minha vida e prosseguir da maneira que meu falecido marido me recomendou e pediu: vá viver, siga em frente”, diz Quitéria.