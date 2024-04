Depois de não conseguir se apresentar na festa da filha de Viih Tube, Manu Batidão aciona advogados para resolver mal-entendido

Genteee, essa polemica da Manu Batidão sobre ter tido seu show cancelado na festa da filha da Viih Tube por ter chegado atrasado tá rendendo e muito. Pois, acredita que a cantora teve que contratar advogados para tomar medidas legais e resolver essa confusão de uma vez por todas.

Manu foi contratada pela influenciadora para ser uma das atrações musicais deste sábado na festa de sua filha, Lua de Felice. Mas, infelizmente não teve show porque a cantora só conseguiu chegar depois do fim da comemoração. Viih afirmou que a cantora iria reembolsar o cachê pago, e Manu revelou sua chateação com o ocorrido.

Segundo a advogada de Manu, Adélia Soares, a artista não conseguiu embarcar no jatinho que foi concedido por Viih Tube por causa de um problema na aeronave. Por isso, ela só chegou em São Paulo às 19h30, meia hora depois do fim do aniversário. Ela estava agendada para cantar no evento às 17h.

“Não foi por culpa dela [da Manu]. Ela não conseguiu cumprir essa agenda e chegar no horário. Já estamos apurando as responsabilidades e tomando todas as providências, mas foi um problema que ocorreu com o jato, já posso antecipar para vocês”, disse Adélia.

A advogada aproveitou para desmentir os boatos de que a cantora teria maltratado tanto a influenciadora quanto os funcionários do hotel no qual a festa aconteceu. “Essa massa julgando por algo que não testemunhou e não viu, por algo que alguém postou e que já está levando para frente como se fosse verdade. Tomem cuidado, todos os fatos estão sempre esclarecidos”, acrescentou ela.

Em comunicado no Instagram, Manu pediu desculpas á Viih tube e sua família: “Estou muito triste com tudo o que aconteceu, sou muito fã da família. Eu vim cantar com o maior amor do mundo, porque amo o que faço e também sou mãe. Mas estou exausta e ainda tenho trabalho hoje”.