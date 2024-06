Depois de ir pra reabilitação para cuidar da saúde mental, Linn da Quebrada quebra o silêncio  

Genteeee, a Linn da Quebrada apareceu nas redes sociais pela primeira vez desde o comunicado feito pela sua equipe em abril e deu detalhes sobre sua internação em clínica de reabilitação nesta sexta-feira (21). Dois meses atrás, a cantora informou a todos que faria uma pausa na carreira para tratar da depressão, uma doença “que já faz parte da sua vida há algum tempo”.

De cabelo raspado, Lina declarou que está tudo bem com ela.

“É sempre importante cuidar da nossa cabecinha e do nosso corpo. Ninguém, ninguém melhor do que nós mesmas para saber e fazer isso. É o que estou fazendo. É o que todas pessoas deveriam ter condições e possibilidades para fazer. Se cuidem, logo mais estou voltando”, escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, a artista deu o seguinte recado para seus fãs e amigos preocupados:

“Está tudo bem, estou passando aqui pra dizer que eu estou ótima. Fiquei sabendo que veicularam algumas informações de que eu estou numa clínica, pra me cuidar, pra cuidar da minha cabeça, pra cuidar do meu espírito. Estou fazendo o que eu sinto que é o melhor pra mim nesse momento, é, tratando de uma depressão. É um momento que eu percebi que eu precisava cuidar da minha saúde mental, pra poder voltar pra vocês da melhor maneira possível, pra poder voltar a trabalhar com mais consciência de quem eu sou, mais consciência de quem eu gostaria de ser nesse momento”.

“Eu não acredito que isso deveria ser tabu ou que isso deveria ser taxado de alguma maneira problemática, muito pelo contrário, a gente sabe que a depressão é um mal que a comete a milhares de pessoas em todos os lugares, em todas as classes sociais e que a gente tem que se cuidar, a gente tem que se conscientizar de quando a gente não está bem para a gente poder fazer o melhor pela gente”, continuou ela no vídeo.

“E é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento, cuidando de mim, cuidando da minha saúde mental. Logo menos estou de volta pra vocês, então não precisa ficar com saudades, vou voltar da melhor maneira possível. Estou aproveitando esse momento pra escrever bastante, pra pensar muito sobre mim, pensar sobre aquilo que eu quero fazer nesse momento e pode ter a certeza que eu vou voltar na minha melhor versão pra vocês,” avisa.

“Um beijo, logo menos estou de volta. Se cuidem, é sempre importante cuidar da sua cabecinha, cuidem do seu corpo, porque ninguém é melhor que a gente pra fazer isso,” aconselha.