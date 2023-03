Depois de impasses, MC Marcinho tem cirurgia cardíaca autorizada

Cantor vai realizar o procedimento de troca de marca-passo na sexta-feira (24) depois de dar o que falar com o seu plano de saúde

Depois de enfrentar problemas com o seu plano de saúde, Mc Marcinho teve sua cirurgia autorizada. O funkeiro vai realizar o procedimento de troca de marca-passo na sexta-feira (24) e não deixou de comemorar com os fãs e amigos através de uma postagem no Instagram.

“Saiiiuuuu a liberação do plano de saúde para a minha cirurgia. Sem palavras pra agradecer aos meus fãs, minha massa funkeira e tanto amigos que a música me deu”, comemorou Marcinho no Instagram.

Em entrevista para o jornal O Globo, Marcinho revelou detalhes sobre a cirurgia e disse que o marca-passo foi colocado de maneira errada. “Só que colocaram o marco-passo de maneira errada, e agora vou precisar colocar outro marca-passo, para eu poder voltar a ter livros e uma vida mais tranquila e normal de novo”, explicou.