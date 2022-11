Depois de fretar avião para convidados, convite da Farofa da Gkay está pronto e pasmem, ele vem dentro de um saco de Lixo

Podem falar o que quiser, mas Gkay coloca Carlinhos Maia no chinelo no quesito mídia espontânea. Carlinhos, aprenda!

Amores, vocês sabem que quando necessário, eu sou a primeira a criticar a dona Gkay, mas devo confessar que a atriz e humorista, tem feito um trabalho mais que competente para se manter presente na mídia e agregar valores a sua marca.

Não é atoa, que a ‘Farofa da Gkay’, como é chamada a festa de aniversário da atriz, que está prevista para acontecer nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, na cidade de Fortaleza, no Ceará, já tem patrocinadores do mais alto nível, como por exemplo a corretora de investimentos XP, a companhia aérea LATAM, a marca de antisséptico bucal Listerine, a marca de cosméticos AVON e a marca de produtos capilares Pantene.

No início da noite de ontem, Gkay publicou em seu instagram um vídeo, onde ela surge de dentro de uma caçamba de lixo, vestida com o polêmico vestido da Balenciaga, que a mesma usou no MTV Miaw deste ano, e carregando um saco de lixo, que ao ser rasgado, a influenciadora tira um papel azul escrito: “Parabéns! Você foi convidado para a Farofa da Gkay”.

Além disso, publicou em seus stories uma sequência de vídeos entregando o primeiro convite de sua festa, para o influenciador Álvaro Xaro.

O convite que vem dentro de um saco de lixo, inspirado em uma bolsa que também foi lançada pela marca de luxo Balenciaga, conta com as informações exclusivas do voo que os levaram até a cidade da festa; uma caixa com senha, onde os convidados poderam assistir um vídeo da atriz, mas que também guardará uma joia; os abadás, nas cores azul, rosa e amarelo; e algo que ainda não foi revelado, mas que a humorista já revelou que será lançado primeiro para os convidados de sua festa e no dia 22 de dezembro para o público.