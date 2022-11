Depois de ficar internada, Andressa Urach posta foto de bronze

Influenciadora usou as redes sociais para mostrar que a marquinha está em dia para o verão

Minha gente, o que é isso? Depois que seu marido surgiu nas redes sociais dizendo que Andressa Urach estava internada depois de querer oferecer o filho do casal em um sacrifício, a musa apareceu bem plena no Instagram. A influenciadora mostrou que a marquinha para o verão está em dia e apostou no biquíni de fita.

“A mãe tá on e com marquinha de broinzeamento”, escreveu ela na legenda da foto.

Os fãs da eterna Miss Bumbum ainda comeram dizendo que ela tinha que cuidar da mente em primeiro lugar, depois o corpo. Lembrando que a mãe de Andressa não gostou nada da exposição que o marido fez dela diante do caso envolvendo o filho.