Depois de faturar 11 mil, equipe fala motivo da vaquinha de Alexandre Correa não sair do ar

A situação de Alexandre Correa não está nada boa com o público, já contei um pouco do caso para vocês, certo? Recentemente, ele abriu uma vaquinha na web para custear suas despesas processuais e pessoais. Acontece que a vaquinha ainda não foi tirada do ar.

Nesta terça-feira, 12, a ação solidária alcançou R$ 11 mil em pouco mais de 5 horas após o anúncio do namoro de Hickmann e Edu Guedes. O novo casal assumiu relacionamento após três meses de evidências expostas na imprensa especializada.

A Caras conversou com sua equipe que disse que o intuito inicial era juntar R$8 mil e que ela é organizada por um fã. “Não sou eu o responsável pela vaquinha, é uma fã dele. Sou responsável pelos processos. E no caso Ana Hickmann está desviando a parte do Alexandre nos lucros das empresas e por isso ele não tem condições financeiras favorável. Enquanto Ana mora em uma casa de 6 mil metros quadrados”, alfineta Enio Martins Murad, defensor do empresário.