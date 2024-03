Depois de estarem de mãos dadas em restaurante, Ana Hickmann e Edu Guedes assumem romance

Amizade que nada, Alexandre Correa já vinha falando da aproximação de Edu Guedes e Ana Hickmann e muita gente colocou oex-marido da loira como louco. Não demorou muito para que os apresentadores assumissem o namoro e o enlace. O relacionamento do chef de cozinha e da apresentadora foi confirmado por Léo Dias.

O jornalista ainda informou que teve acesso às primeiras fotos do casal depois de assumirem o namora e acabaram posando lado a lado sorridentes.

Desde as aparições públicas de Edu e Ana,após o fim do relacionamento dela com o empresário, o público já vinha falando sobre um possível relacionamento dele com ela.