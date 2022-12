Depois de dirigir para maternidade, Cíntia Dicker dá à luz a Aurora

Primeira filha da modelo com o surfista Pedro Scooby nasceu na madrugada de terça (27)

Ai gente, que amor, eu quase morri do coração ao ver Cíntia Dicker dirigindo o carro rumo a maternidade para dar a luz a Aurora. A primeira filha de Pedro Scooby com a modelo chegou na madrugada desta terça (27) encantando todos os fãs do casal.

O surfista foi muito criticado por deixar sua esposa dirigir para o hospital, mas Cíntia rebateu: “Que sorte da Aurora ter esse paizão! Te amo cada dia mais”.

“Aurora está entre nós”, comentou Pedro no Instagram e recebeu o carinho dos seus amigos na rede social.